Diocesi di Civita Castellana, assemblea presbiterale nella sala “Doebbing” di Nepi

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Programma:

Per rimettere in moto la macchina… Gli spazi per la pastorale giovanile nei prossimi mesi. Sull’attuale situazione economica della Diocesi. Alcuni appuntamenti del Presbiterio:

Giovedì 18 giugno – Padre Francesco Occhetta, SJ: “I Pastori della Chiesa si interrogano sull’attuale momento della società italiana”.

Giovedì 25 giugno – Don Alberto Canuzzi, Direttore CeIS di Viterbo e Don Mauro Frasi, Parroco Diocesi di Fiesole: “La Parrocchia non è solo quel bel giardino che sembra. Quanti emarginati, ignorati, svantaggiati, esclusi…”.

Giovedì 2 luglio – Don Mario De Maio, Prete e Psicoterapeuta, Movimento ore 11: “La qualità del relazioni nella vita del Prete, sul piano personale e pastorale”.

Giovedì 9 luglio – Don Federico Tartaglia, Parroco: “La teologia come sapienza di vita per i Preti di oggi e di domani”.

Il Vescovo, avverte il bisogno di riprendere quanto prima il confronto nello stile di comunione e di corresponsabilità che deve continuare a caratterizzare la vita della diocesi e delle singole parrocchie.

L’Assemblea Presbiterale, è un momento significativo e di grande interesse, per condividere con il vescovo, monsignor Romano Rossi, il cammino pastorale sul percorso fatto e quello da fare, per essere Chiesa capace di rispondere alle ansie, alle attese e ai bisogni spirituali e materiali del nostro tempo e per chiarirsi le idee in vista del prossimo anno pastorale e per assumere decisioni ad essi inerenti.

Don Giancarlo Palazzi