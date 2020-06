Da marzo in libreria “Viterbo e la Tuscia una guida” di Simona Silvestri

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. È disponibile da marzo in tutte le librerie italiane la nuova guida della collana incentro Viterbo e la Tuscia una guida di Simona Silvestri.

Edita da Odòs, casa editrice specializzata in guide turistiche, la collana incentro, nata nel 2014 e diretta da Elena Commessatti, giunge con Viterbo e la Tuscia al diciottesimo titolo. Un nuovo modo di raccontare il meglio dell’Italia, tra arte, natura, cibo e TOP 5.

“Ho scritto Viterbo e la Tuscia”, racconta Simona Silvestri “per condividere la bellezza autentica dei luoghi in cui sono nata e cresciu- ta e raccontarne le diverse anime: un’armonia di paesaggi placidi, colori brillanti e atmosfe- re d’altri tempi”.

pagine: 336

formato cm: 12 x 16,5

prezzo: 16 Euro

isbn: 9788896303641

collana incentro diretta da Elena Commessatti

“Viterbo non è una città tipicamente turistica, forse non lo diventerà mai completa- mente, perché non riesce a decidersi tra la voglia di aprirsi al futuro e la tendenza a rima- nere uguale a se stessa.” Ed è questo l’occhio con cui l’autrice guarda la propria città, scrive Elena Commessatti, e il rimando per il lettore è quello di poter scoprire la genuinità profon- da di una Viterbo città medievale, dei papi e delle cento chiese, ma non soltanto spirituale. A ciò si aggiunge la Tuscia come luogo dell’anima dove Simona Silvestri ha camminato, in- vestigato, respirato le ricche ma silenziose atmosfere del territorio.

Simona Silvestri, appassionata insider come lo sono tutti gli autori delle guide incentro, accompagna il lettore in sei originali passeggiate lente a Viterbo e cinque itinerari che si snodano nella Tuscia con la sensibilità letteraria di una scrittrice cresciuta nel mondo e innamorata delle proprie radici.

Il giusto mix tra passato e contemporaneo, con gli indirizzi aggiornati imperdibili, e le top 5 di Daniele Camilli, Giorgio Nisini, Fabio Stassi, Allen Straffi, Marco Trulli.

Le guide incentro

Si rivolgono al viaggiatore contemporaneo .

. Sono il racconto di un autore che vive e conosce dall’interno la città e la svela ai viaggiatori

e la svela ai viaggiatori Hanno la regola della Top 5 e delle classifiche . Cibi, musei, hospitality, curiosità, aneddoti

. Cibi, musei, hospitality, curiosità, aneddoti Dedicano grande spazio ai musei e al patrimonio storico-artistico.

Sono lette come divertenti guide letterarie .

. Sono generose nell’offrire indirizzi giusti , dove mangiare, bere e vivere al

, dove mangiare, bere e vivere al Dedicano un capitolo a cinque artisti che rivelano i propri luoghi del

che rivelano i propri luoghi del contano ad oggi 19 titoli: un lungo e piacevole viaggio attraverso la Penisola, da Udine a Palermo, passando anche per Trento, Mantova, Trieste, Bologna, Geno- va, Verona, Parma, Matera e Bari .

un lungo e piacevole viaggio attraverso la Penisola, da passando anche per . hanno formato tascabile , veste grafica accattivante, 16 pagine di fotografie e map- pa allegata 42×30 cm .

, veste grafica accattivante, 16 pagine di fotografie e . Le guide incentro sono distribuite da ALI in tutte le librerie italiane, vendute diret- tamente dal sito odos.it e nelle librerie online.

Simona Silvestri, viterbese di nascita, è laureata in Scienze della Comunicazione a Perugia e scrive come free lance per diverse testate giornalistiche. Amante dei viaggi e dei libri, è autrice de Il Paese che non c’è. La Bosnia Erzegovina tra transizione, contraddizioni e diritti ne- gati (Infinito edizioni 2017)