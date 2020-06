Anche Olitar omaggia la regina dei fiori di #IoComproaTarquinia

Per Alessandro Scibilia, patron di Olitar, da sempre attento alla valorizzazione dei prodotti locali ed alla sponsorizzazione del km 0, l’olio non è solo l’oggetto del proprio lavoro ma una vera e propria passione. Sin da piccolo, assieme ai suoi fratelli, studia le caratteristiche e le tecniche atte a far sì che le sue produzioni siano di altissima qualità.

Ed oltre all’olio, il frantoio offre anche mille altre sorprese: tra queste, un piccolo museo dedicato all’olivo locale.

Alessandro è stato felice di omaggiare la regina dei fiori di zucca della community di Io Compro a Tarquinia perchè crede fermamente che la valorizzazione del territorio passi dall’economia circolare, dalla cultura del prodotto locale, dall’educazione alimentare.