Consiglio comunale, aggiunti tre nuovi argomenti all’ordine del giorno

NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale, aggiunti, in via di urgenza, tre nuovi argomenti all’ordine del giorno. Si tratta dei seguenti punti:

​ – proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione Piano Operativo annuale CEV SRL in liquidazione”;

– proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione Piano Operativo annuale Francigena SRL”;

– proposta di delibera avente ad oggetto “Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Viterbo, alla data del 31 dicembre 2018”.

La prossima seduta è convocata per giovedì 18 giugno alle 15,30, a Palazzo dei Priori, in modalità mista (sia in presenza che in videoconferenza). I lavori del consiglio comunale saranno trasmessi via streaming sul canale istituzionale YouTube, raggiungibile attraverso il seguente link https://www.youtube.com/channel/UCtbHY10010raSHp1RuUswJw oppure collegandosi al sito istituzionale www.comune.viterbo.it sezione Servizi online > streaming consiglio comunale.