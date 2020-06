Tari 2019 immutata ad Acquapendente. Le modifiche al regolamento

NewTuscia – ACQUAPENDENTE -Nella seduta che riconferma le aliquote Tari 2019 senza alcun mutamento tanto in eccesso quanto in regresso, con otto voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri di minoranza Fabrizio Camilli, Solange Manfredi e Barbara Belcari il Consiglio Comunale di Acquapendente approva modifica al regolamento. Entra ufficialmente l’articolo 21 bis – ulteriori riduzioni ed esenzioni che cita testualmente come :

“1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche. 2. Con apposita delibera del Consiglio Comunale, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli, con indicazione della misura dell’agevolazione, dei requisiti e delle modalità di accesso, nonché della modalità di copertura finanziaria 3. Le riduzioni possono essere anche applicate a conguaglio, o tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate”. Nel proprio intervento il Sindaco di Acquapendente Dottor Angelo Ghinassi sottolinea come : “anche qui si fa riferimento ad una disposizione governativa che fa applicare l’aliquota del 2019. Era in programma una revisione del regolamento; stante l’assoluta emergenza il Governo ha deciso di riproporre. Detrazione rispetto a chiusure: integra il regolamento vigente con un articolo ben preciso. Riduzione si applicherà alla parte variabile della tariffa che rappresenta un buon 50% della non domestiche; riduzione proporzionale rispetto al periodo di chiusura”. Mente nel proprio intervento il consigliere di minoranza Fabrizio Camilli sottolinea come esista un “errore nella bozza sulle rate e scadenze rispetto a gennaio 2020”. Il primo cittadini replica che : “è molto importante uno slittamento che permette di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 6 del 29.03.2019, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono allegate alla presente deliberazione. 2) di integrare il vigente regolamento Comunale TARI con un articolo che disciplini riduzioni tariffarie che saranno dettagliatamente approvate con apposita delibera consiliare non appena sarà possibile effettuare una quantificazione dei costi derivanti dalle riduzioni e saranno più chiari i criteri per l’applicazione delle stesse e per la modalità di finanziamento dei costi.” A termine seduta il primo cittadino comunica la decisione della Giunta di aver fissaro, per l’anno 2020, le seguenti scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI, come di seguito indicato: primo versamento 16 Settembre 2020, secondo versamento 16 Novembre 2020, pagamento unico 16 Settembre 2020.