Rossano Capocecera di Montefiascone entra in Fratelli d’Italia

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Nuova adesione per Fratelli d’Italia nella Tuscia.

Il partito di Giorgia Meloni aumenta i consensi a livello nazionale e, contemporaneamente, cresce in maniera considerevole anche a livello locale.

L’ultimo ingresso a Montefiascone, supportato dal consigliere provinciale di Tuscia Tricolore Sandro Leonardi, è quello del consigliere comunale di maggioranza , che va ad affiancarsi all’assessore e portavoce locale Paolo Manzi e all’assessore e membro del coordinamento regionale Massimo Ceccarelli.

Fratelli d’Italia sta consolidando dunque la sua presenza anche sul colle falisco, risultato tangibile di un impegno costante e concreto sul territorio.

“Ringrazio per la stima dimostrata Massimo Ceccarelli, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e, naturalmente, il deputato Mauro Rotelli per l’opportunità che mi è stata offerta. Ripagherò la fiducia accordata con l’esperienza e la competenza che saranno messe a disposizione del partito per contribuire al costante radicamento di Fratelli d’Italia” – ha commentato Rossano Capocecera.

“L’adesione di Capocecera è un ulteriore segnale della forte presenza di Fdi a Montefiascone che, con il 24%, ovvero la percentuale più alta della provincia, rappresenta la vera e propria roccaforte della Tuscia per il partito di Giorgia Meloni” ha concluso Massimo Ceccarelli.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fdi