La Viterbese guidata da Giuseppe Scalera vince la prima edizione della Lions Cup

NewTuscia – VITERBO – LA GARA – La finalissima del torneo dei leoni vede affrontarsi Scalera per la Viterbese e Bernadotto per la Vibonese. Il terzino della Viterbese, finora imbattuto, ha mostrato grande prolificità in attacco e grande forza in difesa. I due calciatori, reduci da una intensa doppia sfida durante le fasi eliminatorie (1-1 sia nella gara di andata sia nella gara di ritorno) iniziano il match a ritmi elevati. E’ però il player gialloblù Scalera a siglare la rete del vantaggio nei minuti iniziali della partita. Bernadotto cerca di reagire, ma il calciatore della Viterbese chiude bene gli spazi e, sempre nel primo tempo, raddoppia il punteggio. Le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-0 in favore dei leoni di Viterbo.

La ripresa è la fotocopia della prima frazione di gioco. Bernardotto prova a riaprirla, ma è Scalera a chiudere il match al minuto 70 siglando il 3-0. La Vibonese non ci sta e tenta di riportarsi in carreggiata, con Bernardotto che sigla la rete del 3-1. Scalera non molla e in maniera magistrale gestisce il match fino al fischio finale.

La Viterbese vince la finalissima della Lions Cup e si laurea campione della prima edizione della coppa virtuale dei leoni!

POST PARTITA – Le parole del terzino gialloblu: “Sono molto felice per questa vittoria. E’ stato un onore poter rappresentare la Viterbese durante questo torneo. E’ stato molto divertente e tutte le gare sono state vermente impegnative. Faccio i complimenti a tutti i miei avversari. Spero che siamo riusciti a intrattenere e a far divertire tutti i nostri tifosi. Infine, volevo ringraziare la mia fidanzata che mi sopporta nonostante tutto il tempo che passo alla Playstation. Forza Viterbese!”