Coronavirus, Giannini (Lega): “Occupanti palazzo Garbatella ricevuti in Regione?”

NewTuscia – ROMA – “Se le voci che circolano fossero fondate, l’irresponsabilità di alcune scelte effettuate dalla giunta Zingaretti potrebbero nuocere alla salute del personale della Regione”. Lo afferma Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega.

“Nelle prossime ore – prosegue il consigliere – presenterò un’interrogazione per chiedere agli assessori alla Salute D’Amato e all’Assistenza abitativa Valeriani se risponde a verità che martedì scorso, presso la sede in via Rosa Raimondi Garibaldi, sia stata ricevuta una rappresentanza di occupanti abusivi che alloggerebbe illegalmente anche nello stabile alla Garbatella, dove si è registrato un focolaio Covid”.

“Se le indiscrezioni fossero confermate – conclude Giannini – chiediamo agli assessori in che modo la Regione stia tutelando i suoi dipendenti entrati eventualmente in contatto con gli inquilini del palazzo in piazza Pecile”.