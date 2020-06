38° edizione concorso di lettura ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Biblioteca Comunale di Acquapendente presenta ufficialmente il primo evento post lockdown Covid-19.

“Ha inizio”, sottolinea il bibliotecario Marcello Rossi, “la trentottesima edizione del concorso di lettura 2020. E’ riservato ai bambini in un età compresa tra i 6 ed i 10 anni frequentanti la Scuola Primaria. Al termine della lettura di un libro fornito da Noi, dovranno compilare schede per la verifica della comprensione del testo letto. La Commissione giudicatrice assegnerà a tutti premi a sorpresa ed un attestato Scadenza partecipazione Sabato 31 Ottobre e cerimonia di premiazione in programma a corollario degli eventi natalizi 2020 organizzati dal Comune”.