Bianchini (M.I.O Italia): “Iniziati incontri con forze politiche e imprenditoriali, solo il Governo ci ignora”

NewTuscia – “Il Movimento Imprese Ospitalità è il soggetto che rappresenta realmente questo settore e lo dimostrano gli incontri avviati con le forze politiche e imprenditoriali e che proseguiranno la prossima settimana.

È, perciò, incomprensibile il fatto che il Governo continui a ignorarci”. Paolo Bianchini (M.I.O.) spiega che “dopo una costruttiva riunione con l’imprenditore Guido Crosetto, al quale abbiamo illustrato tutte le difficoltà del comparto ospitalità, abbandonato al suo destino dall’esecutivo nazionale, il Movimento poi si è confrontato con il Senatore Matteo Richetti di Azione al quale la delegazione ha ribadito la necessità di interventi immediati sulla cassa integrazione in deroga per i nostri collaboratori e sulla liquidità per le imprese per evitare una tragedia sociale senza precedenti che potrebbe arrivare nel brevissimo periodo”.

“Soltanto il Governo – conclude Bianchini – finge di non capire che siamo noi a rappresentare davvero l’ospitalità nel Paese: ci auguriamo ne prenda atto al più presto e ascolti la voce di chi si batte per salvare migliaia di aziende, ridotte ormai sull’orlo del fallimento”.