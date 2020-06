Servizio segretariato sociale, affidamento delle attività. Online bando di gara

NewTuscia – VITERBO – Servizio segretariato sociale, online la documentazione riguardante la procedura aperta per l’affidamento delle attività. Le offerte dovranno essere inviate, esclusivamente per via telematica, entro le ore 12 del prossimo 23 giugno. A darne notizia è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. L’appalto ha per oggetto il Servizio di segretariato sociale che opera come sportello unico per l’accesso ai servizi socioassistenziali e sociosanitari, o sportello di cittadinanza, nei comuni dell’Ambito VT3.

Svolge attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per l’utenza, con le modalità e le condizioni stabilite nell’apposito capitolato speciale d’appalto. La procedura di gara verrà espletata in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate tramite la piattaforma di e-procurement dell’amministrazione comunale disponibile all’indirizzo web:

I documenti di gara (e ulteriori informazioni) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo