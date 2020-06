Le Associazioni Universitarie della Tuscia aderiscono a “Black Lives Matter”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Le associazioni studentesche dell’Università degli Studi della Tuscia aderiscono al presidio di Sabato 13 Giugno sulla scia delle proteste portate avanti dal movimento di “Black Lives Matter”, che ogni giorno inondano le strade americane, a seguito del tragico episodio della morte di George Floyd.

Come rappresentanti della comunità accademica di Viterbo sentiamo la necessità di scendere in piazza per manifestare la nostra vicinanza alla causa. I luoghi del sapere come l’università devono essere gli strumenti per portare all’interno della cittadinanza quei valori di uguaglianza e solidarietà che troppo spesso vengono calpestati da chi pensa di avere più diritti di altri.

Gli episodi di razzismo e discriminazione sono spesso frutto dell’ignoranza e della paura verso ciò che non si conosce. Per questo è necessario che la scuola e l’università, luoghi della conoscenza, assumano il ruolo di presidi culturali contro il razzismo e la xenofobia.

Aderiamo a questa protesta per ribadire che nel nostro paese e nel nostro territorio gli atti discriminatori esistono e troppo poco spesso vengono condannati dalla società. Vogliamo che l’università sia protagonista e partecipe nella formazione di cittadini e cittadine che conoscano il significato di accoglienza e rispetto.

Ci vediamo sabato 13 giugno alle ore 16:30 in Piazza della Repubblica.

ASES – Associazione Studenti Erasmus e Stranieri