Galaxy Express (La rubrica che ti porta nel futuro finanziario dei tuoi sogni). Abitudini verso il milione

NewTuscia – Bentornato Brillantiano, sì perché se sei una persona che non tralascia mai di interessarsi a quello che ha intorno semplicemente perché la sua propensione ad amare (intesa come desiderio di conoscenza e approfondimento) lo porta a non banalizzare ogni contatto, ma a vederlo come un’opportunità di crescita, beh puoi solo che classificarti come una persona brillante e del resto la mia licenza poetica ovviamente auto-commissionatami, mi permette anche di creare parole nuove.

Dopo aver spiegato cose tecniche e dettagliate mi sono soffermata a qualcosa di meno tecnico ma efficace: LE ABITUDINI MILIONARIE. Trovi ovunque chi, avendo raggiunto il successo ti dice come fare e c’è da dire che mentre affoghi poco t’interessa sapere che qualcuno é uscito dall’acqua e ti racconta come ha fatto e di quanto l’aria sia finalmente nei suoi polmoni, qualcuno lì con te che t’insegna a nuotare sarebbe più impattante. Ora facciamo che sono l’ nell’acqua con te e che insieme riusciamo ad emergere aiutandoci l’un l’altro.

Parlo di abitudini perché mi sto accorgendo di quanto 1 sola abitudine possa cambiare totalmente la direzione della tua vita. L’esempio che adoro è quello delle rotaie che se spostate di 1 millimetro, a distanza di 1 km poco si vede ma sui 100 km siamo già da tutt’altra parte. Tieni questo esempio con te quando vedi che anche se fai tutto il possibile per far andare bene le cose sembra che tutto sia uguale, perché mai sarà uguale se tu sei diverso e non lo noterai nei primi 100 passi ma nei successivi 10 mila.

Ed ecco perché voglio iniziare a parlarti delle abitudini che possono impattare in maniera invisibile nella tua vita di oggi ma che nel tempo ti trasformano nella persona che vuoi essere, ma non lo farò elencando una serie di atteggiamenti pre-impostati, quelli li trovi ovunque. Inizio dalla base con il credo; il credo è il nutrimento alla base di ogni cambiamento, quindi la prima cosa da capire è quanto tu stia realmente credendo in quello che stai facendo e di quali sono le tue convinzioni per scardinare le credenze limitanti

che nemmeno sai di avere ma che sono un freno a mano ben inserito con arrotolato catenaccio per non spostarlo.

Il punto è che non credete ciò che vedete, ma vedete ciò che già credete: ho una storia in testa che spesso torna a galla ed è quella dei nativi americani che non erano in grado di vedere le navi di Colombo, perché erano fuori della loro esperienza visiva. Affondando nel discorso e so già che da Brillantiano lo farai, troverai molte spiegazioni scientifiche al riguardo.

Torniamo a noi: purtroppo e per fortuna le tue convinzioni sono così ben radicate in te da creare uno schermo di pre-giudizi che provoca una distorsione della realtà esterna e ti fa vedere le cose non come sono ma come tu sei. Prima ho scritto fortuna perché è possibile cambiarle ma prima devi diventarne consapevole.

Le peggiori di tutte si chiamano credenze autolimitanti, che si sviluppano nel corso della vita, solitamente false, che ti fanno credere di essere in qualche modo limitato e purtroppo queste credenze spesso vengono trasformate in modi di pensare abituali. Magari credi di non essere dotato di intelligenza, creatività, personalità, della capacità di parlare in pubblico o dell’abilità di raggiungere gli obiettivi. Lo step successivo alle tue credenze è iniziare a sottovalutarti rinunciando con facilità a perseguire un obiettivo e magari dire pure alla persone intorno che certe capacità o qualità ti mancano ed è qui che le tue credenze diventano realtà.

Prima, ripeto, prima di creare abitudini nuove per raggiungere i tuoi obiettivi devi sfidare le tue credenze autolimitanti. E

come si fa.. beh io le cose le faccio semplici perché è con la semplicità che si raggiungono e, quindi, inizia a pensare senza limiti.

Pensa che sei bravo e capace in ogni cosa, che senti vibrare nello stomaco e chissà in quali altri mondi puoi scoprirti maestro. Una volta che porti la tua mente a credere che puoi fare qualsiasi cosa ti metti in testa, trovi la strada per far diventare quella convinzione realtà e cosa succede di conseguenza? La tua vita cambia.

E allora continua a seguirmi perché sarà divertente mostrarti come tutte quelle credenze che hai imparato su te stesso possono essere disinimparate dal tuo subconscio e riprogrammate in modo specifico con meravigliose capacità quali il coraggio, la fiducia, la tenacia inarrestabile e tutto ciò che è fondamenta di successi.

Ed eccoci alla fine.

Oggi ho scritto un po’ e queste parole sono semi che ormai vuoi o non vuoi, sono stati messi nel tuo profondo e che, senza volerlo, inizieranno a germogliare, per prendertene cura continua a leggermi nelle prossime mirabolanti puntate..

Ciao Brillantiano e ricordati di brillare sempre.

Per maggiori informazioni o dettagli puoi scrivermi a stefaniapirovanogalaxyexpress@gmail.com e sarò lieta di rispondere a tutte le tue domande.

Stefania Pirovano

Imprenditrice Digitale