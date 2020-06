Canino, la giunta dice no al 5G

NewTuscia – CANINO – Riceviamo e pubblichiamo.

In attesa dell’espressione del consiglio comunale la giunta comunale di Canino dice NO al 5G.

La motivazione di esprimere un giudizio attraverso l’organo deliberante è arrivata a seguito della SCIA,condizionata al parere ARPA, del 20 maggio da parte della Soc. MG Project per conto di ILIAD, per adeguare la strumentazione al 5G.

Di fatto, la SCIA, è stata rifiutata dagli Uffici poiché presentata in modo irrituale e non mediante il previsto portale SUAP.

Nel frattempo, la Giunta Comunale, con proprio atto n. 65 del 25 maggio, richiamando il “Principio di Precauzione”, adottato dall’UE nel 2005 e previsto dall’art. 191 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ha deliberato di:

– sospendere, in attesa di provvedimenti da parte degli organi competenti, ogni sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nonché di modifica di impianti esistenti finalizzata alla trasmissione con tecnologia 5G, anche sulla base di dati scientifici più aggiornati o comunque in attesa da parte dello Stato di indicazioni e dati attendibili per poter effettuare ogni valutazione necessaria anche a livello regolamentare;

– ha dettato direttive di astenersi per il futuro dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G;

– di riservarsi per il futuro ogni prerogativa di legge, anche a livello di regolamento per poter disciplinare adeguatamente e mediante dati e informazioni adeguate, la installazione degli impianti in premessa nel territorio del comune, anche in sostituzione dei precedenti, in mancanza della cui disciplina non sarà possibile installare o sostituire alcun impianto;

Sarà chiamato ad esprimersi, su questa delicata materia, anche il consiglio comunale nella prossima seduta la cui data è prevista entro il 30 di questo mese di Giugno.

Lina Novelli