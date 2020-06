Amelia, pagamento Imu prorogato a fine ottobre

NewTuscia AMELIA – ’ stato prorogato al 31 ottobre il pagamento dell’Imu da parte del Comune di Amelia. La decisione, spiega l’amministrazione, è stata presa per venire incontro anche alle attività economiche che hanno subito riflessi negativi dal lockdown determinato dall’emergenza coronavirus.

La proroga riguarda tutte le attività economiche che hanno chiuso o sospeso il proprio esercizio e abbiano altresì subito una riduzione del fatturato di almeno il 30 per cento dal 1 marzo al 30 giugno considerando lo stesso periodo dell’anno precedente. Provvedimento che vale anche per i proprietari di immobili regolarmente locati per l’esercizio delle attività economiche che non abbiano percepito alcun canone di affitto da marzo. I soggetti interessati dovranno presentare entro il 31ottobre idonea autocertificazione.