Viterbo di Notte, “Fellini e gli altri”

Dopo aver ripreso le escursioni con grande partecipazione, torna la nostra iniziativa "Viterbo di Notte", che come tutti gli anni ci porterà a scoprire e riscoprire nelle sere d'estate la nostra amata città.

Abbiamo pensato a cinque itinerari diversi di grande fascino e suggestione; venerdì 12 giugno alle 21 con appuntamento a Piazza della Rocca inizieremo con “Fellini e gli altri” omaggiando i 100 anni dalla nascita di Federico Fellini con una visita racconto sulla Viterbo del Cinema. Passeggiando nel centro storico, ci faranno compagnia tra storie aneddoti e curiosità Federico Fellini, Luigi Zampa, Alberto Sordi, Orson Welles,e tanti tanti altri attori e registi che scelsero Viterbo come meta prediletta per il grande cinema. Attraversando vicoli e piazze, ammirando palazzi e fontane, racconteremo la nascita del cinema, il suo sviluppo, il perchè Viterbo divenne set privilegiato per alcuni decenni per il mondo del cinema; come i viterbesi accolsero il cinema; quali luoghi sono stati immortalati in film, telefim, pubblicità, e come la nostra città è stata trasformata di volta in volta dalla settima arte. Un piccolo grande entusiasmante viaggio da condividere in un anno importante, a 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, regista molto legato a viterbo e alla Tuscia.