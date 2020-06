Pirillo (circolo Matteotti): Commemorazione Matteotti 2020 partecipata dalle massime istituzioni della Repubblica

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Esprimo piena soddisfazione per l’ottima riuscita di questa commemorazione dell’On. Matteotti, fortemente sentita e partecipata dalle massime Istituzioni della Repubblica, nonostante le difficoltà derivanti dal Covid19” -cosi Enzo Pirillo, Presidente del Circolo Culturale Saragat Matteotti-

“Con la consueta impeccabile puntualità, alle ore 9 e 30, i Corazzieri in alta uniforme, e mascherina, hanno deposto la corona di fiori inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi –prosegue Pirillo- sono state deposte sul monumento dedicato al martire antifascista anche le corone di fiori inviate dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera, dal Comune di Roma Capiatale e dalla città metropolitana, dalla Regione Lazio. Dopo il ricordo del compianto Presidente Marcello Leonardi, ha preso la parola Francesca Del Bello, Presidente del secondo municipio, seguita dal Consigliere Paolo Ferrara per la Città metropolitana, dalla Consigliera Marta Leonori per la Regione Lazio e dal Presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito”.

“La cerimonia è proseguita con il toccante intervento della Signora Laura Matteotti, nipote del martire socialista, del Cav. Aladino Lombardi, Presidente ANFIM, derl delegato ANPI Valerio Bruni, presente con un gruppo di partigiani e la storica bandiera con il medagliere; infine –conclude Pirillo- per chiudere in bellezza, sono stati letti pubblicamente i numerosi messaggi pervenuti, in particolare le splendide parole della Senatrice a vita Liliana Segre anche in veste di Presidente onoraria del Circolo Saragat Matteotti, il messaggio della Presidente del Senato Alberti Casellati, del Ministro D’Incà, dei Segretari di CGIL, CISL e UIL e del presidente dell’ISS Roberto Campo, dell’Assessore del Comune di Roma Antonio De Santis, il tutto in diretta facebook. La cerimonia si è conclusa con i saluti del Dr. Alberto Aghemo Vicepresidente e Segretario generale della Fondazione Matteotti onlus, l’invito di Pirillo a combattere coraggiosamente vecchi fascismi e nuovi leghismi, e l’arrivederci del Circolo al prossimo anno per Matteotti 2021”.