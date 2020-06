Coronavirus. D’Amato: “Oggi registriamo 18 casi positivi di cui 13 riferiti al focolaio presso l’Irccs San Raffaele Pisana e 8 di questi sono nella Asl di Rieti”

GIA’ EFFETTUATI 2.332 TAMPONI. PER CONTROLLARE FOCOLAIO STIMIAMO OLTRE 5 MILA TRA TAMPONI E TEST

EFFETTUATI OGGI SECONDI TEST SU OPERATORI E PAZIENTI DELL’IRCCS SAN RAFFAELE PISANA

STATISTICHE: 58% DEI CASI E’ GUARITO E MENO DELL’1% IN TERAPIA INTENSIVA, CIRCA 40% RESIDENTE A ROMA CITTA’. CONTINUANO AD AUMENTARE I GUARITI CHE SONO 4.533 TOTALI

NewTuscia – ROMA – Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Oggi registriamo un dato di 18 casi positivi di cui 13 riferibili al focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana di Roma e di questi 8 provenienti dalla Asl di Rieti dove sono iniziate le attività per testare tutti i contatti. Il focolaio raggiunge così un totale di 68 casi positivi. Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi e ne stimiamo oltre 5 mila tra tamponi e test. Oggi sono stati effettuati i secondi test sugli operatori e i pazienti nella struttura. I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus. Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti.

Proseguono le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine.

I decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono stati 18 nelle ultime 24h e complessivamente raggiungono le 4.533 unità.