Consiglio comunale, nuovi argomenti all’ordine del giorno

La prossima seduta domani 11 giugno alle ore 15,30

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Consiglio comunale, inseriti nuovi argomenti all’ordine del giorno. Si tratta di sei proposte di deliberazione riguardanti l’approvazione di P.U.A. (piano urbanistico attuativo) e della proposta di deliberazione avente ad oggetto Acconto Imu – determinazioni. La prossima seduta è convocata per domani 11 giugno alle 15,30, a Palazzo dei Priori, in modalità mista (sia in presenza che in videoconferenza).