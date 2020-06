Gli Ambulanti di Forte dei Marmi domani al Lido di Tarquinia.

NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo. L’evento-mercato più famoso d’Italia si approprierà per un giorno del lungomare di Tarquinia. Lo spettacolo esclusivo delle famosissime “boutique a cielo aperto” – con il meglio del Made in Italy artigianale, come pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e tanta qualità garantita dal Consorzio al prezzo migliore – aspetta tutti domenica 7 giugno al LIDO di TARQUINIA nella location di Lungomare dei Tirreni; una quarantina gli espositori accreditati. Dunque, una giornata da non perdere assolutamente per i tantissimi appassionati dell’originale Consorzio; inizio alle ore 9 e chiusura alle ore 20. Per l’occasione rimarrà aperto sino alle 20 anche il consueto mercato rionale ed alimentare di Tarquinia Lido, che si svolge tutte le domeniche da giugno a settembre, presente con oltre 70 banchi.

Un’iniziativa voluta e promossa dall’Amministrazione comunale di Tarquinia, convinta del movimento e dell’indotto turistico e commerciale generato da questo famosissimo Mercato di qualità. Un punto di partenza per l’inizio della stagione balneare e un momento di rilancio per la città etrusca dopo i lunghi 3 mesi di chiusura.

I famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume – tornano dunque nel Viterbese (dove sono davvero sempre attesissimi), per riportare anche qui le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Tante idee per gli acquisti in un autentico spettacolo di bancarelle e di pubblico, che, non a caso, viene ormai comunemente definito “evento-mercato”. La definizione non è casuale, ma vuole sottintendere l’unicità (nel panorama nazionale) e la valenza prima di tutto culturale, oltreché commerciale, della proposta. Non a caso, ormai, si parla del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” (non solo in Italia ma anche all’estero) come di una “eccellenza italiana”. L’anno scorso, l’ormai mitico Consorzio ha organizzato oltre 100 tappe di questo spettacolo in giro per l’Italia, ovunque seguito da un pubblico di fans e appassionati del genere e generando importanti ricadute di indotto turistico e commerciale per le città ospitanti. Il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), è nato nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi presenti nello storico mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali. Bandite per statuto imitazioni e “cineserie” di scarso pregio.

Per garantire il distanziamento interpersonale, è stata individuata congiuntamente da Consorzio e Comune il Lungomare dei Tirreni, che per l’occasione rimarrà chiuso al traffico dalle prime ore della mattinata sino a sera. I banchi saranno posizionati con le dovute distanze proprio per consentire il migliore approccio ai visitatori; prevista la presenza di steward lungo tutti i 700 metri di percorso.