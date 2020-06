NewTuscia – CIVITA DI BAGNOREGIO – “Una passeggiata nella splendida Civita di Bagnoregio (Viterbo), “La città che muore”, uno dei borghi più belli d’Italia. In Italia ci sono così tanti posti straordinari che non riusciremo mai a vederli tutti. Ma questa è una occasione per scoprirne il valore. Sosteniamo il nostro turismo: scopriamo le bellezze della nostra terra.”

Giorgia Meloni