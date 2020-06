“Dona il sangue, regala la vita”: il 12 giugno speciale evento donazione con Avis, MGM, To Be e AS Viterbese

NewTuscia – VITERBO – Si sarebbe dovuto svolgere in corrispondenza della Pasqua l’ormai tradizionale evento di donazione sangue organizzato da Ancos Confartigianato Viterbo e Avis Comunale di Viterbo, insieme a MGM Pool, palestra To-Be e As Viterbese, ma purtroppo l’emergenza Covid-19 ha stravolto i programmi.

Venerdì 12 giugno, però, potrà finalmente tenersi l’iniziativa “Dona il sangue, regala la vita”: dalle ore 8 alle ore 11,30 l’autoemoteca dell’Avis sarà presente in strada Castiglione 51/A, nel piazzale antistante la piscina MGM, per accogliere i donatori che vorranno partecipare alla raccolta sangue destinata alle necessità dell’ospedale di Belcolle. L’iniziativa viene realizzata con il patrocinio della Asl e del Comune di Viterbo.

“Domenica 14 giugno come ogni anno si celebrerà il World Blood Donor Day, la giornata mondiale del donatore di sangue istituita nel 2004 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e abbiamo pensato di celebrarla con un evento donazione che coinvolgesse diverse realtà attive sul territorio – spiega Luigi Ottavio Mechelli, presidente dell’Avis comunale di Viterbo -. Crediamo sia il modo migliore per onorare questa ricorrenza e per dare un segnale di ripartenza dopo i mesi bui della pandemia, in cui l’attività di donazione al centro trasfusionale non si è certo fermata, ma in cui non abbiamo potuto recarci tra la gente con l’autoemoteca”.

“La donazione del sangue fa bene a chi la fa e a chi la riceve – spiega il referente Ancos Confartigianato Viterbo, Rodolfo Valentino -. Donare il sangue è sicuro anche ai tempi del coronavirus, non esiste alcuna controindicazione, anche perché autoemoteca e centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza anti Covid-19”.

“Ricominciamo a vivere, ricominciamo a donare – aggiunge Andrea De Simone, segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo -. Ringraziamo tutti i nostri partner e chiediamo agli amici viterbesi di partecipare numerosi per bissare e anzi superare il buon numero di sacche raccolte a Natale”.

Padroni di casa in questa occasione, pronti ad ospitare l’evento nella propria struttura, Gabriele, Matilde e Marinella Mattioli si rivolgono ai loro clienti affinché partecipino numerosi. “Abbiamo riaperto da poco la nostra struttura dopo il lockdown e ci tenevamo particolarmente a ospitare l’autoemoteca dell’Avis per questa giornata speciale – dicono -. Donare il sangue è un gesto di solidarietà e di civiltà, un impegno sociale con la nostra comunità che siamo lieti di assumerci e di promuovere”.

“La Viterbese da mesi ha avviato un percorso di vicinanza alle iniziative sociali e solidali che si svolgono sul territorio – afferma il presidente Marco Arturo Romano -, pertanto non potevamo far mancare il nostro sostegno ad un evento di donazione del sangue. Siamo stati al fianco di Avis e Ancos Confartigianato a Natale e saremo con loro anche il 12 giugno: sono certo che i nostri tifosi accoglieranno il nostro invito e verranno numerosi a donare il sangue”.

Il prelievo di sangue è indolore, non dannoso per la salute e assolutamente sicuro perché tutto il materiale usato è monouso. All’interno dell’autoemoteca vengono rispettate le distanze e le misure di prevenzione. La donazione non comporta alcun disagio fisico e il sangue donato viene riprodotto in brevissimo tempo dal nostro organismo. Per effettuare la donazione è sufficiente essere in buona salute ed aver compiuto diciotto anni.

Per partecipare all’iniziativa del 12 giugno è necessario effettuare la prenotazione ai numeri 0761-237371 e 0761-237394.