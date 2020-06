Civita Di Bagnoregio, Giorgia Meloni in visita

Matteo Menicacci

NewTuscia – VITERBO – Oggi, 6 Giugno, Giorgia Meloni ha deciso di visitare Civita Di Bagnoregio. Il bellissimo borgo, visitato ogni anno da migliaia di turisti, ora ha assunto un aspetto nuovo, diverso. L’emergenza sanitaria, presente e persistente ormai in tutto il mondo, ha bloccato il turismo proveniente dall’estero. Dall’esterno l’Italia. Ora il turismo interno deve rinascere, deve poter proliferare. E così la presidente di Fratelli D’Italia ha deciso di trascorrere del tempo in uno dei borghi più belli della Tuscia. Queste le sue dichiarazioni: “Una passeggiata nella splendida Civita di Bagnoregio (Viterbo), ‘La città che muore’, uno dei borghi più belli d’Italia. In Italia ci sono così tanti posti straordinari che non riusciremo mai a vederli tutti. Ma questa è una occasione per scoprirne il valore. Sosteniamo il nostro turismo: scopriamo le bellezze della nostra terra”.