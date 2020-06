Rete idrica, l’8 e 9 giugno lavori Sii a Terni e Ferentillo: Possibili temporanee interruzioni all’erogazione idrica

NewTuscia – [SII-INF]/TERNI – Sono in programma lunedì e martedì prossimi, 8 e 9 giugno, a Terni e Ferentillo due interventi ad altrettanti settori della rete idrica cittadina. Il primo, lunedì, interesserà la Strada di Condotto con lavori dalle 8.e 30 alle 13.30. Le zone interessate sono: Strada di Condotto, Strada di Mazzamorello, Strada di Torracchione e altre limitrofe.

Martedì invece a Ferentillo cantiere aperto sempre dalle 8 e 30 alle 13 e 30 nelle frazioni di Mazzarella e Precetto con le seguenti zone interessate:

Matterella – Via Campania, Via della Rosa, Via Irpinia, Via della Vittoria, Via della Pace, Via Genova, Via Marche, Via Romagna, Via Sardegna, Via Marconi, Via Emilia, Via Aldo Moro, Via Tevere, Via Piemonte, Via Liguria, Via Toscana, Via Val d’Aosta, Via della Croce, Via Paganini, Via S. Francesco, Via Alcide de Gaspari, Via Serignan du Comitat, Via delle Rocche, S.P. 209 di competenza del Comune di Ferentillo.

Precetto: Via Napoli, Via della Torre, Vicolo S. Ambrogio, Via Padova, Via dell’Arco, Via Milano, Via Giuliana, Via dell’Arrampicata, Via Mazzini, Vicolo S. Anselmo, Vicolo Santa Teresa, Vicolo Sant’Ilario, Via delle Macchie, Via dei Cappuccini, Via Trieste, Via Battisti, Via Bologna, Via Alessandria e zone limitrofe.

Durante tutti gli interventi alla rete potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o temporanee carenze d’acqua. Nel rispetto della normativa, e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione inoltre servizi potenziati di contact center per ogni necessità ai numeri 800.093.966 da telefono fisso e 0744.441562 da mobile.