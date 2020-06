Tuscia Film Fest 2020: appuntamento a luglio e a dicembre

Il Tuscia Film Fest ha comunque aderito al cartellone condiviso degli eventi estivi promosso dal Comune di Viterbo e proporrà anche quest’anno a luglio – e in collaborazione con Immagini dal sud del mondo – un ciclo di proiezioni che contribuirà a dare continuità all’estate viterbese.

“In questo periodo davvero particolare e unico – dicono gli organizzatori – abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi: posticipando le date per poter proporre un’edizione all’altezza di quelle degli ultimi anni ma non rinunciando alla programmazione estiva. Ringraziamo l’assessorato alla cultura del Comune di Viterbo che ha subito accettato le nostre proposte e l’ATCL con la quale sarà instaurata una proficua collaborazione per valorizzare al massimo le potenzialità del Teatro dell’Unione”.