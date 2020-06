Proroga ordinanza per esercizio del trasporto pubblico Minimetrò a Perugia

NewTuscia – PERUGIA – A fronte dell’esercizio del trasporto pubblico Minimetrò riattivato dal 18 maggio ma con orari e capienza limitati e a fronte della ridotta capacità del parcheggio del Mercato Coperto, l’amministrazione comunale ha deciso di prorogare l’ordinanza n. 624 del 18 maggio in scadenza oggi, 2 giugno, fino al 14 giugno.

La nuova ordinanza che verrà emessa domani mattina prevederà il libero accesso in centro storico dagli accessi di Via Baglioni, Via Battisti e Via della Sposa dalle 7 alle 13.00.

Resta il divieto di transito e sosta dalle ore 00,00 alle ore 7,00 di tutti i giorni feriali e festivi.

L’Assessore alla sicurezza Luca Merli intende assicurare cosi un accesso più agevolato fino al 14 giugno in virtù delle restrizioni ancora vigenti nel centro storico della città.