Gubbio, nuovo progetto della Biblioteca Sperelliana per valorizzare il proprio fondo fotografico

NewTuscia – GUBBIO – Ha preso il via un nuovo progetto della Biblioteca Sperelliana volto a valorizzare il proprio Fondo fotografico che raggruppa documenti, su carta fotografica e in diapositiva, acquisiti nel tempo in vario modo, direttamente dal Comune di Gubbio o tramite donazioni di privati e già oggetto di un primo importantissimo intervento di classificazione, ordinazione e digitalizzazione delle fotografie a cura dei bibliotecari Ivana Carletti e Massimo Cacciamani che hanno curato con grande passione e competenza questo vero e proprio patrimonio pubblico eugubino.

Ora il nuovo obiettivo è di assicurare il migliorare conservazione e fruizione di queste importanti testimonianze della storia della fotografia nel nostro territorio mediante la loro sistematica scannerizzazione, catalogazione e messa a disposizione in una banca dati online accessibile dal sito della stessa Sperelliana.

Questo impegnativo lavoro vede il coinvolgimento di appassionati volontari, come l’esperto eugubino Massimo Bei, che mettono a disposizione competenze per assicurare un risultato che altrimenti richiederebbe investimenti ben maggiori in termini di risorse e di tempo.

L’Archivio Fotografico della Sperelliana vuole essere l’archivio di tutti, la memoria fotografica collettiva della nostra comunità e per questo ricordiamo che la Biblioteca è pronta a ricevere in donazione materiale fotografico privato che potrebbe andare disperso. Ogni singola fotografia ricevuta sarà schedata e sistemata ed entrerà a far parte di questo patrimonio che consente una particolare chiave di lettura della storia e cultura locale.

http://www.bibliotecasperelliana.it/Index.aspx?idcomunicatostampa=21745&idsottosito=62

