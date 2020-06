VF in Piazza per la Festa della Repubblica

NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo:

Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Viterbo ha preso parte nella mattinata odierna ad una delle più emozionanti rappresentazioni organizzate in occasione della festa della Repubblica, contribuendo, con proprio personale specializzato e con una autogrù, al dispiegamento del tricolore in Piazza Venezia, di fronte l’altare della Patria. Analoga iniziativa si è svolta anche a Viterbo, dove gli operatori del Comando hanno dispiegato il tricolore sulla facciata del Palazzo del Governo in Piazza del Plebiscito. Queste le parole del comandante, Ing. Davide Pozzi, in occasione dell’importante anniversario, quest’anno reso ancora più significativo dal grave stato emergenziale in corso: “Il tricolore, simbolo di unità e libertà, nonchè espressione del sacrificio di chi ha lottato per la conquista dei valori di democrazia repubblicana è sollevato dalle due autogru dei Vigili del Fuoco e sventola come auspicio affinchè l’Italia possa risollevarsi senza lasciare indietro nessuno”.