Incendio a Orte, nessun ferito

Matteo Menicacci

NewTuscia – ORTE – Sono circa le 2.00 del mattino quando, in località Molegnano ad Orte, i Vigili del Fuoco intervengono per spegnere un incendio. Un rimessaggio agricolo è stato coinvolto da un incendio di grandi dimensioni. Sono serviti 3 mezzi pesanti, 2 fuoristrada e 12 unità di personale per contenere ed estinguere l’incendio. Mezzi e personale sono stati schierati dal distaccamento VF di Civita Castellana e da quello di Viterbo. L’incendio ha provocato lo scoppio di due contenitori di GPL, ma fortunatamente gli altri due presenti nel locale sono state recuperate e messe in sicurezza dai soccorritori. Sono andati completamente distrutti alcuni mezzi agricoli presenti nell’area. I Vigili del Fuoco sono, però, riusciti a soccorrere e a portare in salvo, alcuni animali dell’azienda agricola.