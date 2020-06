Via Santa Maria delle Rose chiusa da mesi a causa del dissesto stradale. La segnalazione di un lettore

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Maurizio Zaccaria. “È oramai chiusa da molti mesi a causa del dissesto stradale, sembra essere uscita dalle priorità di intervento di questa amministrazione facciamo riferimento a quanto si sta verificando in via Santa Maria delle Rose a pocchi metri da piazza Verdi.

Da questo comportamento noi diciamo “fare lo struzzo” ossia nascondere il capo per non vedere impegni, obblighi, verso i cittadini che pagano regolarmente le tasse per affrontare anche questo tipo di esigenze.”

Zaccaria Maurizio