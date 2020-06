Recuperati i tre minibus elettrici. Il sindaco Arena: “A breve in funzione come navette, a servizio del centro storico”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Finalmente abbiamo recuperato i tre bus elettrici, inutilizzati da troppo tempo, acquistati dall’amministrazione Marini, con il contributo del ministero dell’ambiente. I tre mezzi, fermi ormai da troppi anni a seguito di vicissitudini varie, da oggi rigenerati, e dopo un accurato intervento di manutenzione, possono tornare su strada”.

Ne ha dato notizia il sindaco Giovanni Maria Arena di ritorno da Frosinone, dove i mezzi hanno superato la fase di collaudo. “Questa mattina, insieme all’assessore alla mobilità urbana Enrico Maria Contardo e all’ex sindaco e attuale consigliere comunale Giulio Marini – ha spiegato il primo cittadino – ho voluto assistere alla fase conclusiva del collaudo dei mezzi. I tre mezzi ecologici saranno presto a servizio del nostro centro storico come navette. Avranno un percorso dedicato. Collegheranno lo stesso centro storico ai parcheggi di scambio. Corse frequenti, a distanza di un quarto d’ora circa l’una dall’altra.

I tre bus sono di piccole dimensioni, hanno otto posti a sedere, più un posto riservato a portatori di handicap e pedana di sollevamento per la salita e la discesa della carrozzina. In settimana saranno a Viterbo. Ho chiesto alla Francigena di accelerare il più possibile i tempi per la predisposizione dei percorsi che i mezzi dovranno seguire. Confido di vederli a breve in funzione. Sono certo che i tre minibus contribuiranno a garantire una migliore vivibilità all’interno del nostro centro storico, nel rispetto dell’ambiente e in linea con quella fase di rilancio che tutti noi vogliamo vedere avviata il prima possibile”.