Lugnano in Teverina, Nek, Rosanna Casale e Grazia Di Michele ospiti stasera a Virtual Tour

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Nek, Rosanna Casale e Grazia Di Michele saranno ospiti on line del Lugnano Virtual Tour in programma stasera 1 giugno. Il Comune ha organizzato una diretta Facebook dalla sede della scuola di musica del paese dove ci sarà anche il trio Matteo, Paolo e Alex e il discografico Alberto Cusella.

La serata si inserisce all’interno del programma “La bellezza in sicurezza” lanciato dai Borghi più belli d’Italia in Umbria e segue quella precedente dove furono ospiti Gianna Nannini, Gazebo e Gianni Nocenzi. Ad organizzare la serata è l’amministrazione comunale che, come avvenuto già con i tre artisti della scorsa puntata, per l’occasione rilascerà ai tre ospiti l’adozione onoraria di altrettanti piccoli ulivi della Collezione Mondiale di Lugnano Olea Mundi.