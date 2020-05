Unesco ResiliArt con Forza Civica di Tarquinia

Unesco ResiliArt Italy continua ed il gruppo di Tarquinia Forza Civica è pronto ad interagire alla prima diretta, nel cui elenco dei partecipanti figurano nomi come Massimo Di Cataldo, Beppe Fiorello, Marco Masini, Enrico Montesano, solo per citarne alcuni. NewTuscia – TARQUINIA – Il progettocontinua ed il gruppo di Tarquiniaè pronto ad interagire alla prima diretta, nel cui elenco dei partecipanti figurano nomi come, solo per citarne alcuni.

Il gruppo di Tarquinia capitanato da Alberto Tosoni aveva creato il proprio carnet di proposte con un documento ed un contributo video; il progetto è stato accolto con grande trasporto da tutto il gruppo Forza Civica poichè nell’ambito di un movimento globale fondato per sostenere la cultura, per salvaguardare il patrimonio culturale e dare voce ad artisti, intellettuali e creativi, attraverso il ruolo resiliente della cultura; un contesto che, per Forza Civica, non poteva prescindere dalla partecipazione di un gruppo proveniente da una cittadina ricca di storia e cultura come Tarquinia.

La prima iniziativa in diretta sarà Lunedì 1 Giugno e farà parte di una discussione globale, promossa da Unesco, attraverso la quale far ascoltare voci di resilienza da parte di artisti, lavoratori e professionisti dei molti settori di cui si compone il mondo della cultura, e provare a far emergere idee, proposte, programmi culturali possibili da realizzare insieme. Coordinerà Filippo Cannizzo ed il gruppo tarquiniese figura tra i soggetti che interverranno, accanto a nomi davvero autorevoli.