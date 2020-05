Antonio Campanile Cavaliere del Lavoro della Repubblica: i complimenti di Romizi e del Comune di Perugia

NewTuscia – PERUGIA – Il Sindaco di Perugia Andrea Romizi e tutta l’amministrazione comunale si uniscono alla soddisfazione per la nomina dell’imprenditore umbro Antonio Campanile, presidente di Saci Industrie Spa, a Cavaliere del Lavoro della Repubblica italiana.

La nomina è avvenuta sabato 30 maggio da parte del Presidente Sergio Mattarella.

“Questo importante riconoscimento ad Antonio Campanile, presidente di una delle aziende storiche della nostra città -ha detto il Sindaco Romizi- onora tutta Perugia e ci rende orgogliosi. Abbiamo potuto apprezzare le qualità imprenditoriali e umane del dott. Campanile in tante occasioni e la sua nomina a Cavaliere della Repubblica è il giusto merito per l’impegno, la professionalità che ha sempre messo nella gestione aziendale, come per la generosità e l’attenzione dimostrata alla sua città.”

Il Sindaco ha tenuto a ricordare, infatti, il grande sforzo fatto da Saci Industrie Spa, in questo periodo di emergenza, a supporto del sistema sanitario regionale e della protezione civile, la solidarietà concreta all’amministrazione comunale e alla cittadinanza, nonché il significativo mecenatismo dell’azienda a favore del recupero della Fonte dei Tintori, bene bandiera Art Bonus.