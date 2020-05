Via Saffi, nucleo NBCR interviene per sanificare abitazione

NewTuscia – VITERBO – Nella mattinata di oggi i Vigili del Fuoco, in collaborazione tecnica con la Polizia Municipale, hanno effettuato un intervento di igienizzandone secondo le indicazioni del Ministero della Salute ad alcuni locali in Via Saffi adibiti dal Comune a residenza temporanea per una coppia di anziani residenti a Bagnaia. Questo perché nei giorni passati, sempre dai Vigili del Fuoco, era stato effettuato un intervento di messa in sicurezza di uno degli impianti della loro abitazione.

All’interno del nucleo familiare della coppia erano presenti alcuni soggetti affetti da Covid-19. La sanificazione è stata effettuata attraverso il personale del nucleo NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico).

Sono state impegnate tre unità di personale dei Vigili del Fuoco, il funzionario di guardia e due mezzi.