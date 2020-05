Roma sospensione ZTL, Legambiente: “Altra scelta sbagliata della Sindaca Raggi”

NewTuscia – ROMA – Nelle scorse ore a Roma è arrivata la firma della Sindaca Virginia Raggi sull’ennesima proroga alla sospensione della ZTL. Dopo la prima sospensione dei mesi di Marzo e Aprile, la proroga per tutto il mese di Maggio e nonostante da Palazzo Senatorio si smentiva la possibilità di ulteriori proroghe, puntuale è arrivata la proroga, e questa volta di 3 mesi.

“L’ennesima proroga alla sospensione della ZTL è un ulteriore gravissimo errore della Sindaca Raggi – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – mentre è chiaro che le strade della capitale si stanno imbottigliando sempre più di automobili, certamente non di biciclette come avremmo voluto vedere. È assurdo pensare che l’invasione di macchine in centro possa migliorare Roma, la sua economia, i negozi; la capitale migliora se diventa più bella ed ecosostenibile, con pedonalizzazioni, ciclabili e mezzi pubblici migliori e tutti ne avrebbero giovamento, a partire dalla sua economia”.