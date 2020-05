Ritiro rifiuti 2 giugno, informazioni utili

NewTuscia – VITERBO – Raccolta rifiuti porta a porta di martedì 2 giugno, festivo infrasettimanale: sarà garantito il ritiro della carta (e non il cartone) nella zona centro storico e zona 1, sia alle utenze domestiche che a quelle non domestiche, nel turno della mattina. Confermato, nel turno della mattina, anche il ritiro del secco residuo (indifferenziato) nella zona 3, sia alle utenze domestiche che non domestiche.

Nelle zone 2 e 4 non sarà ritirato l’organico (né alle utenze domestiche, né a quelle non domestiche).

Come previsto da calendario pomeridiano, sarà garantito il regolare servizio per le utenze non domestiche (cartone e altre frazioni di rifiuto), ad esclusione dell’organico per le attività ristorazione, food and beverage del centro storico. Nel turno pomeridiano sarà effettuata la raccolta degli imballaggi in cartone nel centro storico, per le utenze non domestiche.

Sarà garantito il circuito di raccolta dedicato ai cittadini positivi al Covid19, in isolamento e quarantena obbligatoria, con numero telefonico appositamente attivato da Viterbo Ambiente su richiesta del Comune.

Garantite inoltre le attività previste per le isole di prossimità e Belcolle (turni festivi infrasettimanali).

Si ricorda inoltre che il centro comunale raccolta di Grotte Santo Stefano resterà chiuso, in quanto giorno festivo.