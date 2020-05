NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo da Viterbo con Amore.

L’Associazione Viterbo con Amore ODV comunica a tutti gli interessati che, per cause di forza maggiore connesse all’emergenza Covid-19, l’estrazione della Lotteria di Solidarietà, prevista per il 25 giugno p.v., è stata posticipata al 3 dicembre 2020.