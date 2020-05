Grotte di Castro: percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. Denunciate

NewTuscia – GROTTE DI CASTRO – I carabinieri della stazione di Grotte di Castro, unitamente ai carabinieri del N.I.L. di Viterbo, a seguito di una mirata attività investigativa, hanno denunciato tre donne del luogo, perché hanno scoperto che per percepire il reddito di cittadinanza, avevano fornito all’INPS false attestazioni circa il loro stato civile e la loro residenza anagrafica.

Al termine delle investigazioni svolte dai carabinieri della stazione si è accertato che le donne avevano ad ora percepito senza averne titolo circa 12.000 euro, e sono quindi state denunciate alla Procura della Repubblica di Viterbo per indebita percezione di erogazioni statali in danno dello Stato, in concorso con altri soggetti.