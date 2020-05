Vetralla, Già a lavoro il neo Commissario di Forza Italia Gennaro Giardino. “Dobbiamo dare un segnale di maturità e unione del centro destra”

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Gennaro Giardino Commissario di Forza Italia Vetralla incontra Fratelli d’Italia per raggiungere un unico obiettivo di unire tutte le forze di destra esistenti nel nostro territorio.

Forza Italia Vetralla fa appello alle varie realtà locali del centrodestra per riconquistare il comune e “lasciare un segno indelebile nella storia del nostro piccolo paese”. Il neo Commissario di Forza Italia Giardino, tra questa settimana e la prossima ha già un’agenda di appuntamenti dove incontrerà vari esponenti del Centro Destra per confrontarsi e raggiungere un accordo comune.

È fondamentale che l’area del centrodestra vetrallese, da sempre maggioritaria nel paese, dia un segnale di maturità, è indubbio che, per quanto le diverse anime di centro destra possano avere maggiore sostegno elettorale, sono comunque condannate a sicura sconfitta qualora decidano di presentarsi in ordine sparso.

Attualmente il nostro paese è governato da un centro sinistra, che di certo non ha dimostrato ai cittadini, grandi capacità governative e di sviluppo del territorio.

Le elezioni sono ancora lontane. C’è ancora tempo per costruire un solido gruppo che sia espressione di tutte quelle diverse sensibilità di centro destra che hanno a cuore le sorti del paese, che ora come non mai, devono avere assoluta precedenza rispetto alle pur legittime aspirazioni dei singoli.

Commissario Forza Italia Vetralla

Gennaro Giardino