Vetralla, il centrodestra lancia la sfida per le comunali

Fratelli d’Italia e Forza Italia aprono un tavolo di concertazione sul futuro della cittadina

NewTuscia – VETRALLA – Fratelli d’Italia, con il suo coordinatore locale Claudio Bartolucci e Forza Italia con il neo commissario Gennaro Giardino si sono incontrati per aprire un confronto sul futuro amministrativo e politico vetrallese.

Dall’incontro, svoltosi in un clima disteso e collaborativo, è emersa la necessità di offrire, in vista delle future elezioni, una proposta unita del centrodestra vetrallese forte, chiara e decisa, all’altezza di rispondere alle sfide amministrative e politiche del post covid19. Fratelli d’ Italia e Forza Italia sicuramente si faranno trovare presenti, insieme, per queste nuove sfide.

Claudio Bartolucci

Coordinatore FdI Vetralla