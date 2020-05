“Stanislao detto Nove mix bassotto delle Alpi, dolce e pacato, sta spegnendosi lentamente in un box”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Stanislao (detto Nove perché un Otto bassotto anche lui trovato randagio lo abbiamo avuto da poco) è un cagnolotto di circa 3/4 anni che sembra uscito fresco fresco dalla penna di un disegnatore di fumetti, muso “tondo” ed espressivo, occhi languidi e vispi, corporatura “tracagnotta” quel tanto che basta per strappare anche al più arcigno un sorriso di tenerezza…

Segnalato alle forze dell’ordine al limitare di un bosco dove si aggirava affamato e fortemente assetato, non sappiamo se perché smarritosi o più probabilmente abbandonato, è stato accalappiato ed essendo sprovvisto di microchip è stato avviato al canile di competenza.

Ma il buffo Stanislao/Nove dove lui “confuso” alle centinaia di altri sfortunelli come lui finirà per essere dimenticato, probabilmente finche avrà vita, in un angolo buio di un box.

Stanislao data di nascita stimata anno 2016 per circa 20 kg di ciccia e muscoli compatti e un cane davvero alla portata di tutti, tranquillo… sornione quel tanto che basta per far scattare verso di se’ istintiva la simpatia di chi lo approccia anche solo per pochi minuti, ok al guinzaglio, no gatti.

Si affida vaccinato, chippato e castrato in tutto il centro e Nord Italia previa compilazione questionario preaffido, colloquio conoscitivo e firma sui relativi moduli di pre e post affido a persone disposte a mantenere nel tempo i rapporti con i volontari che lo stanno seguendo. No solo giardino ma come vero membro della famiglia.

Per info Giovanna Riccardelli 366/2522013 giovannariccardelli@gmail.com 329/2421255 solo w app.