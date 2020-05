Scripta Volant: concorso letterario Mercato delle Gaite

NewTuscia – BEVAGNA – Per chi ama scrivere, per gli appassionati di Medioevo, per chi ha fantasia, per chi per la prima volta nella vita vuole cimentarsi in un’avventura letteraria, c’è tempo fino al 7 giugno per partecipare a “Scripta Volant”, concorso letterario promosso dal Mercato delle Gaite nell’ambito delle iniziative on line previste nel mese di giugno.

I partecipanti avranno a disposizione tre finali, l’impresa consisterà nell’inventare la storia che porterà ad una di quelle conclusioni: 10.000 battute per raccontare personaggi, luoghi ed eventi dell’Italia medievale.

La partecipazione, completamente gratuita, è aperta a tutti, a partire dal diciottesimo anno d’età. Una commissione composta da Arianna Ciancaleoni (scrittrice), Franco Franceschi (storico del Medioevo) e Valeria Radiconcini (giornalista) esaminerà i racconti e decreterà il vincitore.

Il racconto primo classificato sarà celebrato con una videolettura e il video verrà inserito nel programma “Extraordinaria. Le Gaite come non le hai mai viste” (18-28 giugno 2020).

L’autore riceverà l’invito del Presidente dell’Associazione Mercato delle Gaite a partecipare al Banchetto medievale dell’edizione 2021 e siederà in costume alla tavola dei Nobili insieme a un accompagnatore o accompagnatrice.

Orsù dunque, non siete curiosi di conoscere i tre finali?

Scopri tutto sul sito ilmercatoellegaite.it