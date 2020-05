Regione Lazio, Panunzi (Pd): “Riaprono i centri termali ed estivi e consentita la caccia di selezione ai cinghiali”

NewTuscia – ROMA – “Nella nuova ordinanza della Regione Lazio le linee guida per riaprire i centri termali ed estivi e per la caccia di selezione ai cinghiali”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, che pone l’attenzione sui punti 1, 4 e 6 del provvedimento firmato dal presidente Nicola Zingaretti.

“L’ordinanza rappresenta un altro importante passo verso la piena ripartenza del sistema economico, nel massimo rispetto delle disposizioni per garantire la tutela della salute delle persone – prosegue il vice presidente della X commissione -. Consente, infatti, la ripresa di altre attività rimaste ferme. Dal 29 maggio riapriranno gli stabilimenti termali e i centri per il benessere fisico. Dal 15 giugno saranno consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani. Per fronteggiare la grave emergenza dei cinghiali, sarà consentita la caccia di selezione per prevenire e contenere i danni alle colture agricole, anche prorogando i piani di abbattimento già approvati per la stagione 2019/2020, nei limiti del numero di capi previsti nei piani stessi e sino ad approvazione dei nuovi piani per la stagione 2020/2021”.