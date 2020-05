Il Museo della Ceramica della Tuscia e Palazzo Brugiotti riaprono le porte al pubblico

NewTuscia – VITERBO – Domani venerdì 29 maggio alle ore 10.00 riapre le porte al suo pubblico il Museo della Ceramica della Tuscia, dopo la lunga chiusura per l’emergenza sanitaria.

Il Museo sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.30.

I visitatori, fino ad un massimo di 12 persone, potranno prenotare la fascia oraria preferita per la visita oppure presentarsi direttamente al Museo ed attendere fuori il proprio turno di ingresso.

Da venerdì 5 giugno ripartono anche le visite al piano nobile di Palazzo Brugiotti, sede della Fondazione Carivit. Le visite, previste il primo e l’ultimo venerdì del mese alle ore 11 e alle ore 17, si terranno esclusivamente su prenotazione per un massimo di 5 persone, con ritrovo al Museo della Ceramica della Tuscia sito al piano terra di Palazzo Brugiotti.

La visita al Museo della Ceramica della Tuscia e le visite al piano nobile di Palazzo Brugiotti saranno consentite nel rispetto di tutte le norme ministeriali in materia di contenimento del contagio da Covid19.

L’accesso, contingentato, è subordinato alla misurazione della temperatura con termoscanner e all’obbligo di indossare la mascherina. Saranno previsti percorsi differenziati per l’entrata e per l’uscita. L’ingresso alle sale sarà regolamentato nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori (due metri). Lungo il percorso saranno posizionati dispenser di gel igienizzante.

Per le prenotazioni della visita al Museo e al piano nobile di Palazzo Brugiotti inviare una mail a museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it oppure telefonare allo 0761.223674 durante l’orario di apertura del Museo (giovedì/domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30).