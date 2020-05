Fase 2, Panunzi (Pd): “Pubblicato sul Bur l’avviso per i contributi ai comuni lacuali”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Pubblicato sul Bur l’avviso pubblico per la concessione dei contributi a favore dei comuni lacuali per sostenere il turismo balneare”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. “La dotazione finanziaria dell’avviso è di 1,5 milioni di euro – prosegue il vice presidente della X commissione -. L’erogazione dei fondi è finalizzata al turismo balneare sui laghi attraverso misure volte a sostenere i maggiori oneri dovuti all’emergenza sanitaria “anti covid-19″”. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Pubblicato sul Bur l’avviso pubblico per la concessione dei contributi a favore dei comuni lacuali per sostenere il turismo balneare”. Lo comunica il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. “La dotazione finanziaria dell’avviso è di 1,5 milioni di euro – prosegue il vice presidente della X commissione -. L’erogazione dei fondi è finalizzata al turismo balneare sui laghi attraverso misure volte a sostenere i maggiori oneri dovuti all’emergenza sanitaria “anti covid-19″”.

Possono partecipare all’avviso le amministrazioni comunali lacuali del Lazio in cui insistono litorali balneabili. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica a mezzo pec all’indirizzo baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it, entro le 15 del 3 giugno. La ripartizione dei fondi prevede che il 30% del contributo sia in base alla popolazione residente nei singoli comuni, come rilevata dall’ultimo censimento Istat disponibile; e il 70% sia in proporzione all’estensione lineare complessiva degli arenili destinati alla balneazione nel 2019, di ciascun comune.