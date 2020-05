Domenica 31 maggio escursione alla Selva del Lamone

NewTuscia – VALENTANO – Riceviamo e pubblichiamo. Stavolta con la splendida Selva del Lamone. Un plateau lavico su cui si sviluppa una foresta affascinante, con gli alberi che si affollano su sassi trachibasaltici di antica origine vulcanica. Vi propongo un’escursione per andare a raggiungere un suggestivo cratere da collasso lungo un percorso costellato di pungitopo, felci, edera e splendidi alberi ed arbusti sempreverdi.

DOMENICA 31 MAGGIO

Appuntamento alle ore 9 a Valentano, in piazza s. Croce. Da qui proseguiremo in macchina, con mezzi propri, fino a raggiungere la selva (territorio di Farnese – VT). L’itinerario di trekking è lungo 5 chilometri, ad anello, e richiede l’ausilio di un bastone e l’utilizzo di scarponcini da trekking.

Consigliabile una borraccia d’acqua.

Per info sull’escursione e sulle regole di comportamento previste dalle disposizioni in materia di contrasto al Covid19, e per prenotazioni, telefonare al 328 0758968.

Si prega di prenotare entro le ore 12 di sabato 30 maggio.