Covid-19, Narni, Maggio dei Libri on line: letture e iniziative su pagina Facebook dedicata

NewTuscia – NARNI – Si apre oggi con due novità il Maggio dei Libri a Narni. A causa dell’emergenza coronavirus l’edizione 2020 si è spostata sui social ma la platea dei partecipanti è stata ampliata. A spiegare le novità è l’assessore ai servizi sociali, Silvia Tiberti, che insieme all’assessore alla cultura, Lorenzo Lucarelli, ha dato vita ad un’edizione diversa dal solito. “Si parte oggi – dice l’assessore Tiberti – con il progetto “Genitori Neo Nati”, che ha come obiettivo quello di dare sostegno alla genitorialità.

In collaborazione con Sistema Museo, si promuoveranno letture per bambine e bambine della fascia 0-6 anni. Successivamente si passerà a fasce di età più alte fino ad arrivare agli adulti. Il nostro invito infatti è rivolto a tutti coloro, dagli adolescenti fino ai grani, che hanno voglia di leggere per entrare in relazione con i piccoli e ritrovare il bambino che è in ognuno di noi”. Chiunque potrà partecipare leggendo o interpretando brani da postare poi su una pagina facebook dedicata creata dal Centro del Libro e della lettura e che si chiama Illibroparlante (https://www.facebook.com/illibroparlante.comunedinarni).