Coronavirus, Unindustria: webinar solidale a favore carcere Rebibbia

NewTuscia – ROMA – Si è svolto oggi il webinar solidale a favore del carcere di Rebibbia “La leadership vincente dei Non Eroi” promosso dalla Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione di Unindustria, il cui ospite d’onore è stato Gennaro Arma, il comandante “non eroe” della Diamond Princess, che è stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Commendatore al Merito della Repubblica per come ha brillantemente gestito, in piena emergenza Covid, la quarantena della nave da crociera da lui capitanata, ferma per oltre un mese nel porto di Yokoama in Giappone.

“Sono onorato di aver preso parte a questo webinar benefico organizzato da Unindustria e Challenge Network – ha dichiarato Gennaro Arma – Questa iniziativa è stata un’importante occasione per raccogliere fondi a favore della struttura di Rebibbia nella prevenzione contro il Coronavirus. Spero che progetti del genere possano essere replicati in futuro, perché solo con l’impegno di tutti riusciremo a sconfiggere questo terribile virus”.

“ Questo webinar benefico il cui ricavato andrà interamente a Rebibbia per adeguare la struttura alla prevenzione Covid 19 è stato dedicato ai “ Non Eroi” ovvero tutti coloro che, in questi mesi di piena emergenza sanitaria, hanno svolto al meglio il proprio “dovere”, mostrando il volto più bello dell’Italia, nascosto dietro una mascherina: dal personale sanitario, agli operatori carcerari, ai lavoratori dei supermercati solo per citare alcune categorie, imprenditori compresi – ha dichiarato Roberto Santori Presidente della Sezione Consulenza, Attività Professionali e Formazione di Unindustria– L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto di Unindustria per sostenere la riqualificazione professionale dei detenuti della Casa di Reclusione di Rebibbia, attraverso i Corsi di formazione ad hoc patrocinati dal Garante detenuti del Lazio”

Il webinar, organizzato dal Presidente della Sezione Roberto Santori, insieme a Challenge Network, ha visto oltre alla partecipazione di Gennaro Arma e di Roberto Santori anche l’intervento di Nadia Cersosimo, Direttore del carcere di Rebibbia, che ha chiuso il pomeriggio di lavori.