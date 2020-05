Alicenova presenta Welfare Come Te

NewTuscia – La cooperazione sociale cambia l’approccio del welfare aziendale per diventare interlocutore preferenziale delle aziende con l’obiettivo di favorire condizioni di benessere per lavoratori e caregiver. Da sempre vicino alle fragilità delle famiglie, il mondo cooperativo compie un altro passo verso le imprese, lanciano una nuova realtà, Consorzio FIBER, che riunisce alcune tra le più importanti cooperative e consorzi sociali italiani e che ha dato vita al marchio Welfare Come Te.

Anche Alicenova fa parte di FIBER: società che aggrega oltre 100 cooperative socie che operano a livello nazionale con standard qualitativi certificati, raggiungendo insieme un numero di lavoratori che supera le 50.000 unità. Inoltre, grazie a partnership territoriali consolidate con numerose cooperative sociali, garantisce una presenza capillare in ogni Regione italiana, facendo quindi in modo che il welfare aziendale possa avere una forte ricaduta territoriale.

«Alicenova – dice il Presidente Andrea Spigoni – ha scelto di partecipare a un progetto che si prende la responsabilità di “ridare dignità” alla parola Welfare, lavorando con le imprese di ogni dimensione, per portarle a essere protagoniste nell’integrazione tra il pubblico e il privato, valorizzando il proprio radicamento territoriale in provincia di Viterbo nel dialogo con i diversi stakeholder (lavoratori, sindacati, clienti, consumatori) e rafforzandone identità, valore e responsabilità sociale».

Un vero e proprio cambio di modello: il welfare aziendale non può essere più solo “benefits”, ma deve proporsi come uno strumento sociale. Welfare Come Te mette a disposizione la propria competenza nello sviluppo e nella gestione di servizi educativi e socio-assistenziali. Inoltre, introduce su tutto il territorio nazionale la figura chiave dei Care Manager, persone di grande esperienza nell’ambito dei servizi di cura che incontrano le famiglie e le orientano nel trovare la soluzione migliore alle loro difficoltà.

FIBER, attraverso l’esperienza di Alicenova nella partecipazione ai servizi di welfare territoriale, punta a formare un modello nazionale in grado di offrire risposte di accompagnamento personalizzato, appoggiandosi, dove possibile, a servizi esistenti, pubblici o privati. Un welfare che sarà, dunque, votato sempre più alla personalizzazione dei piani aziendali, rendendoli sostenibili e soprattutto dando loro una forte valenza sociale.